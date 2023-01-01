Алёна Бронникова Подростки напали на мужчину в центре Перми Пермяка обокрали в подъезде жилого дома Поделиться Твитнуть

В Перми, в жилом доме на ул. Петропавловской трое молодых людей напали на мужчину, заходившего в подъезд, и ограбили его. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

По данным ведомства, двое из нападавших несовершеннолетние — им по 16 лет, третьему — 18. У мужчины они отобрали наушники и деньги. Молодых людей подозревают в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершённый с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья».

«В вечернее время в подъезде жилого дома подозреваемые, применяя насилие, напали на мужчину, который зашёл в подъезд, и открыто похитили принадлежавшие ему наушники и денежные средства. Похищенным имуществом обвиняемые распорядились по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба краевого следкома.

Для выяснения всех обстоятельств ведомство проводит комплекс следственных действий. Нападавшим может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до 10 тыс. руб.

В ноябре 2022 года в Орджоникидзевском районе Перми двое молодых людей напали на мужчину и украли у него телефон. Преступников задержали.





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