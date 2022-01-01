Максим Артамонов
В Перми избили и ограбили мужчину, который заступился за прохожего
Полиция уже задержала злоумышленников и возбудила уголовное дело
В ночь на 18 ноября в Перми двое молодых людей избили и ограбили 46-летнего мужчину, который заступился за прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В полиции уточнили, что инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе на ул. Молдавской. Пермяк шёл мимо и увидел, что между мужчиной и компанией возник конфликт. Он заступился, однако избивать начали и его, а затем украли телефон.
Нападавших задержали полицейские. Как выяснилось, злоумышленниками оказались ранее судимые 19-летний и 21-летний местные жители. Они сознались в преступлении. При этом выяснилось, что они уже проходят по другим уголовным делам о кражах.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабёж».
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