Максим Артамонов В Перми избили и ограбили мужчину, который заступился за прохожего Полиция уже задержала злоумышленников и возбудила уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 18 ноября в Перми двое молодых людей избили и ограбили 46-летнего мужчину, который заступился за прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе на ул. Молдавской. Пермяк шёл мимо и увидел, что между мужчиной и компанией возник конфликт. Он заступился, однако избивать начали и его, а затем украли телефон.

Нападавших задержали полицейские. Как выяснилось, злоумышленниками оказались ранее судимые 19-летний и 21-летний местные жители. Они сознались в преступлении. При этом выяснилось, что они уже проходят по другим уголовным делам о кражах.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабёж».

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