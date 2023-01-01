Елена Синица МЧС Прикамья предупредило о сильных порывах ветра 14 апреля Порывы могут достигать 18 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 14 апреля, в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра. Они могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Из-за сильного ветра жителей края просят не находиться вблизи деревьев и линий электропередач, а также не ставить транспорт вблизи с ними.

В том случае, если вы стали свидетелем происшествия, предлагается позвонить по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 101 или 112.





Ранее сообщалось, что синоптики ГИС-Центра ПГНИУ заявили, что эта пятница станет самым днем за весь апрель. Так, утром в Перми ожидается -7…-9˚, на севере и востоке края до -12…-15˚, на юге до -5˚













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