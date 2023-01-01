Елена Синица Пятница 14 апреля станет самым холодным днем месяца в Пермском крае Температура воздуха может опуститься до -15 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уже в эту пятницу, 14 апреля, жителей Пермского края ждет серьезное похолодание. Как рассказали синоптики ГИС-Центра ПГНИУ, эта пятница станет самым днем за весь апрель.

Так, утром в Перми ожидается -7…-9˚, на севере и востоке края до -12…-15˚, на юге до -5˚. Днем в краевой столице может потеплеть до +1˚, по региону будет от -3˚ до +2˚.

В ночь на субботу также будет в Перми около -10 градусов, по краю ожидается -8…-13˚, в низинах до -15˚. Днем возможно потепление до +4…+9˚.

На следующей неделе в Пермском крае начнется повышение дневной температуры до +10…+15˚.

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