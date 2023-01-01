Елена Синица Губернатор Дмитрий Махонин обратится с посланием к краевому парламенту 20 апреля Соответствующий вопрос внесён в повестку пленарного заседания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На следующей неделе, 20 апреля, состоится очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём губернатор региона Дмитрий Махонин должен выступить с ежегодным посланием к парламенту. Соответствующий вопрос внесён в повестку заседания.

В прошлый раз в рамках своего послание губернатор региона представил депутатам бюджет региона на 2022-2024 годы. Это первое выступление Дмитрия Махонина перед новым созывом Законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент законопроект, который предполагает повышение штрафов за некачественную борьбу с борщевиком. Так, штрафы для граждан могут составить от 2 до 5 тыс. руб.





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