Елена Синица В Пермском крае могут повысить штрафы за плохую борьбу с борщевиком Штрафы для юрлиц могут возрасти до миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор региона Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент законопроект, который предполагает повышение штрафов за некачественную борьбу с борщевиком. Так, штрафы для граждан могут составить от 2 до 5 тыс. руб.

Должностным лицам придётся заплатить от 20 до 50 тыс. руб., а юрлицам — от 150 тыс. до 1 млн руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующие штрафы не соизмеримы с тем ущербом, который наносит или может нанести борщевик Сосновского. Более того, землевладельцы не принимают должных мер по обработке обширных участков, занятых борщевиком. Дело в том, что стоимость обработки участка намного выше санкции, предусмотренной законодательством, говорится в документе.

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