Елена Синица В сети появилась полная версия гимна Перми от DJ Smash Сам исполнитель полную версию гимна не публиковал Поделиться Твитнуть

Андрей Ширман (DJ Smash)

«Яндекс.Дзен»

В социальных сетях появилось видео с полной версией гимна, который к 300-летию Перми написал Андрей Ширман (DJ Smash).





Напомним, что летом 2021 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, отвечая на вопросы пермяков в прямом эфире сообщества ВКонтакте «Мой город — Пермь», заявил: «Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать».





Позднее исполнитель подтвердил данную информацию и пояснил, что сделает гимн, который понравится подавляющему большинству пермяков. По словам музыканта, гимн должен быть танцевальным, энергичным и с позитивной энергетикой.









Полную версию выложил паблик «Пермь Активная». Делимся роликом и с вами.

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