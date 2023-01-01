Елена Синица Замначальника краевого ГУФСИН покинул должность Дмитрий Машкин ушёл с поста из-за выхода на пенсию Поделиться Твитнуть

Исправительная колония №30

Заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин покинул пост. Он занимал эту должность с марта 2021 года, занимался вопросами производства в исправительных учреждениях.

Машкин ушёл с должности замначальника ведомства порядка двух недель назад, причина — выход на пенсию, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь, возглавлявший ведомство, уволился по собственному желанию. Юрий Лымарь возглавил ГУФСИН по Пермскому краю в конце сентября 2019 года, сменив ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева.

















Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.