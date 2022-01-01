Максим Артамонов Юрий Лымарь покинул должность руководителя ГУФСИН по Пермскому краю Врио начальника ведомства стал его зам — Самир Бабаев Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

В Пермском крае сменился руководитель ГУФСИН — генерал-майор внутренней службы Юрий Лымарь, возглавлявший ведомство, уволился по собственному желанию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе федеральной службы исполнения наказаний по региону.

В ведомстве уточнили, что Юрий Лымарь ушёл на пенсию, его место в качестве врио занял первый заместитель Самир Бабаев, который работает в уголовно-исполнительной системе с 2003 года. Ранее Бабаев проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН региона.

Как долго Бабаев будет работать в качестве врио, неизвестно, это будет зависеть от указа президента РФ, отметили в пресс-службе.

Юрий Лымарь возглавил ГУФСИН по Пермскому краю в начале октября 2019 года, сменив ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева.

С 1980 по 1982 год Юрий Лымарь проходил срочную службу в пограничных войсках. В 1987 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и поступил на службу в Управление исполнения наказаний по Пермской области. До назначения в Пермь Лымарь с 2009 года возглавлял УФСИН по Псковской области.

По оценке замдиректора ФСИН России генерал-майора Валерия Балана, Юрий Лымарь — «грамотный, ответственный и опытный руководитель с более чем 30-летним стажем службы в органах уголовно-исполнительной системы».

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