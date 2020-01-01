Первым заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю назначен Самир Бабаев В уголовно-исполнительной системе он работает с 2003 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Самир Бабаев. Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Приказом ФСИН России №402-лс от 26 мая 2021 года первым заместителем начальника Главного управления ФСИН по Пермскому краю назначен подполковник внутренней службы Самир Бабаев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Самир Бахадурович Бабаев родился 7 июля 1981 года в п. Верхняя Колва Чердынского района Пермской области. Имеет высшее образование. В 2014 году окончил Московский финансово-юридический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В уголовно-исполнительной системе работает с 2003 года. До назначения на пост первого замначальника ГУФСИН по Пермскому краю проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ГУФСИН региона.

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