Елена Синица
В Прикамье на трассе М-7 «Волга» загорелся автобус
Пострадавших и погибших нет
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Сегодня, 12 апреля, около 13:21 в Пермском крае на 372-м километре автодороги М-7 «Волга» загорелся автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому раю.
По имеющейся информации, к месту происшествия для ликвидации пожара направляли девять человек личного состава и две единицы техники.
Самостоятельно из автобуса эвакуировались 22 человека. Пострадавших и погибших нет.
Ранее сообщалось, что на ул. Плеханова в Кудымкаре водитель LADA Granta сбил коляску с ребёнком. Как сообщают местные жители, автомобиль двигался на большой скорости. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.
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