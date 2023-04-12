Елена Синица В Прикамье на трассе М-7 «Волга» загорелся автобус Пострадавших и погибших нет Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП и ДТП Пермь

Сегодня, 12 апреля, около 13:21 в Пермском крае на 372-м километре автодороги М-7 «Волга» загорелся автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому раю.





По имеющейся информации, к месту происшествия для ликвидации пожара направляли девять человек личного состава и две единицы техники.





Самостоятельно из автобуса эвакуировались 22 человека. Пострадавших и погибших нет.





Ранее сообщалось, что на ул. Плеханова в Кудымкаре водитель LADA Granta сбил коляску с ребёнком. Как сообщают местные жители, автомобиль двигался на большой скорости. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.













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