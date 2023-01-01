Елена Синица В Кудымкаре водитель LADA сбил коляску с ребенком По предварительным данным, ребенок остался жив Поделиться Твитнуть

Фото: подслушано Злой Кудымкар

Сегодня, 12 апреля, на улице Плеханова в Кудымкаре водитель LADA Granta сбил коляску с ребенком. Как сообщают местные жители, автомобиль двигался на большой скорости.





Издание «Парма Новости» уточняет, что по предварительным данным, ребенок остался жив. Уточняется, что женщина с ребенком появились на дороге неожиданно, водитель попытался свернуть, однако зацепил и опрокинул коляску, а затем врезался в столб.





Некоторые очевидцы произошедшего говорят, что водитель не виновен и не успел бы остановиться. Ему оставалось только свернуть, что он и сделал, пишет один из очевидцев в «Подслушано Злой Кудымкар».





«Все, что ему оставалось — это съехать вправо, что он и сделал. После чего со слезами вышел сразу из машины и подошёл к пострадавшим. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности своего перехода. Она пропустила машину слева от себя, а справа не посмотрела. Увидев машину, уже на середине проезжей части, побежала в сторону съезжавшей на обочину машины», — пишет мужчина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.