Алёна Бронникова В Кудымкаре построят новую молочно-товарную ферму Объект будет рассчитан на 900 коров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект строительства новой молочно-товарной фермы в Пермском крае получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра заключений.

Ферма появится в Кудымкарском районе, рядом с селом Пешнигорт. Положительное заключение 10 апреля получил проект на первый этап строительства, согласно ему, будет возведён объект, рассчитанный на размещение 344 коров. Экспертизу провела ГК «ФОРМАТ».

Работы будут проводиться местным СХПК «РОССИЯ», проектную документацию подготовило челябинское ООО «СОВМОЛКО ПРОЕКТ».

Согласно данным СБИС, сельхозкооператив «Россия» действует с марта 2000 года, основным видом деятельности, по ОКВЭД, является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. В 2021 году выручка предприятия составила 239,5 млн руб., прибыль — 33,1 млн руб.

Власти Пермского края оказывают поддержку сельхозпредприятиям. Так, по программе «Развитие семейной фермы» за последние четыре года 47 проектов получили гранты.





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