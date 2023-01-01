Елена Синица В Прикамье реализовали порядка 47 проектов семейных ферм Поделиться Твитнуть

Крестьянско-фермерское хозяйство Юрия Ланге

Краевые производители сельхозпродукции могут получить грант «Развитие семейные фермы» на проект, который поможет решить вопросы их занятости и развития. Как рассказали в региональном минагро, за последние четыре года поддержано 47 таких проектов.

Основные направления, по которым выделялись гранты, — разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, выращивание кроликов, картофелеводство, расширение хозяйства по производству и переработке ягодных культур, а также рыбоводство. Средства направляются из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования. За это время из бюджета региона на развитие семейных ферм было выделено около 490 млн руб.





Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, власти рассчитывают, что эти гранты помогут аграриям развивать хозяйства и наращивать объёмы выпуска продукции. Выделяют в Пермском крае деньги и на развитие инфраструктуры в сельских территориях для комфортной жизни аграриев.





Согласно конкурсным условиям, в ходе реализации проекта необходимо создать не менее трёх рабочих мест, осуществлять деятельности на территории Пермского края, а также достичь плановых показателей, обозначенных в проекте. Принять участие в конкурсе на получение гранта в рамках государственной поддержки на развитие могут крестьянско-фермерские хозяйства, работающие один год и более.





Полученный грант можно израсходовать на покупку техники и животных, строительство и модернизацию объектов инфраструктуры. Уточняется, что в 2021 году был увеличен максимальный размер поддержки по гранту до 15 млн руб. Грантовая сумма рассчитывается с учётом собственных средств предпринимателя, вкладываемых в проект, — не менее 40%.





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