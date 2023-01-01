Алёна Бронникова Сбитых на пешеходном переходе в Перми женщин госпитализировали Одна из них остаётся на лечении в стационаре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми рядом с печатной фабрикой «Гознак» утром 11 апреля автомобиль сбил двух молодых женщин. В Госавтоинспекции «Новому компаньону» рассказали о подробностях происшествия.

Как сообщает ведомство, автомобиль «Хёндай Солярис» под управлением 62-летнего водителя двигался от ш. Космонавтов по ул. Кавалерийской и, поворачивая на ул. Баумана, наехал на пешеходов. Ими оказались женщины 1986 и 1990 г.р. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обе женщины получили травмы и были госпитализированы. В минздраве сообщили о состоянии пострадавших.

«Одна из пациенток отпущена на амбулаторное лечение. Вторая продолжает лечение в стационаре, её состояние оценивается как удовлетворительное», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

В январе 2023 года полицейский УАЗ сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе на Гайве. Девочка не получила серьёзных травм.





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