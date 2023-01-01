Максим Артамонов С 15 апреля в Перми начнётся комплексный ремонт трамвайных путей на улице Куйбышева На него потратят более 16 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В эту субботу, 15 апреля, в Перми стартует комплексный ремонт трамвайных путей. Обновление трамвайной инфраструктуры начнётся с участка ул. Куйбышева — между улицами Революции и Белинского. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свой источник.

В то же время, в департаменте транспорта Перми эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что сейчас продолжаются подготовительные работы перед стартом ремонта.

По данным департамента, подрядчик завершает разработку проектной документации, а затем должен смонтировать временные остановки для компенсационного автобусного маршрута на ул. Куйбышева. Конкретная дата начала ремонта ещё не определена — об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, Пермский край стал одним из 10 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

В ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо «Балатово» и модернизировать 7 тяговых подстанций.

В рамках первого этапа реконструкции трамвайной сети планируется проведение работ на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, на ул. Мира от ул. Стахановской до ул. Свиязева, а также на улицах Пушкина и Борчанинова.

В рамках второго этапа работы пройдут на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковой, на улицах Сибирской, Чернышевского, Белинского и Дзержинского. В процессе реализации третьего этапа обновление трамвайной инфраструктуры запланировано на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до станции Пермь II.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

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