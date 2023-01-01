Алёна Бронникова В Перми появится новый автобусный маршрут Он компенсирует маршрут трамвая № 5 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 8 апреля появятся автобусы № 71, следующие по маршруту от ул. Анвара Гатауллина до Октябрьской площади. Запуск нового маршрута анонсировала горадминистрация.

Автобусы позволят компенсировать трамвайный маршрут № 5, который на время ремонта путей будет отправлен в объезд по ул. Сибирской. Запланированная на середину апреля реконструкция будет проводиться по ул. Куйбышева, на участке между улицами Белинского и Революции.

«Хотя ремонт трамвайных путей на ул. Куйбышева ещё не начался, городской департамент транспорта заблаговременно запускает автобус. Это необходимо, чтобы жители привыкли к тому, что трамвай будет временно курсировать в объезд по ул. Сибирской», — считают в мэрии.

Автобус № 71 позволит сохранить связь между Бахаревкой и вокзалом Пермь II. Его маршрут будет временно пролегать через Комсомольский проспект. По ул. Куйбышева его запустят, как только подрядчик подготовит временные площадки для остановок.

Концессионный договор модернизации трамвайной системы пермские власти подписали с «Мовиста Регионы» в ноябре 2022 года на 20 лет. Отмечалось, что на обновление 620 км трамвайных путей и прилегающих территорий из федерального бюджета на этот проект будут выделены 4,4 млрд руб. В апреле 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий регионам на обновление транспортной системы. На эти деньги, помимо ремонта путей, мэрия закупит 646 трамваев, 284 электробуса и 124 зарядные станции.

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