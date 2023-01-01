Правительство РФ выделит Пермскому краю средства на закупку нового электротранспорта Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 86,5 млрд руб. для 10 российских регионов на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий. Средства будут направлены в 2023-2025 годах.

Федеральные деньги на условиях софинансирования получат Пермский, Краснодарский и Красноярский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.

«В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении», — прокомментировали документ в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что средства субсидии будут использованы для реконструкции 620 км трамвайных путей и обустройства прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.