Елена Синица Ремонт улицы Спешилова обойдётся в 89,9 миллиона рублей Работы будут вестись семь месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми отремонтируют ул. Спешилова от ул. Борцов Революции до развязки «Сосновый бор». Подрядчик выполнит работы за 89,9 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет полностью обновить дорожное покрытие. Работы будет выполнять ООО «Стройград Плюс», рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе горадминистрации.

Работы должны стартовать 2 мая, а завершиться не позднее 26 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что ещё в январе должны были стартовать ремонтные работы на старом мосту через Чусовую. Однако работы пока так и не начались. Всё дело в том, что возникли внутренние споры между генподрядчиком и субподрядчиком.









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