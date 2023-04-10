Елена Синица В Чусовом молодой человек открыл стрельбу из пистолета В один момент его попытался остановить прохожий Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермский край

Сегодня, 10 апреля, в Чусовом молодой человек решил открыть стрельбу из пистолета. Видео с происходящим опубликованы в социальных сетях.

«В Чусовом два парня решили пострелять из пистолета, похожего на пневмат, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных», — поделился автор поста в телеграм-канале «ЧП Пермский край».

Судя по ролику, молодого человека в один момент попытался остановить прохожий.

Редакция не может опубликовать видео ввиду наличия в нем нецензурной лексики.

Ранее сообщалось, что житель Перми, перевозивший детей в багажнике авто, привлечен к административной ответственности. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть по ссылке.

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