Елена Синица
В Чусовом молодой человек открыл стрельбу из пистолета
В один момент его попытался остановить прохожий
Сегодня, 10 апреля, в Чусовом молодой человек решил открыть стрельбу из пистолета. Видео с происходящим опубликованы в социальных сетях.
«В Чусовом два парня решили пострелять из пистолета, похожего на пневмат, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных», — поделился автор поста в телеграм-канале «ЧП Пермский край».
Судя по ролику, молодого человека в один момент попытался остановить прохожий.
Редакция не может опубликовать видео ввиду наличия в нем нецензурной лексики.
Ранее сообщалось, что житель Перми, перевозивший детей в багажнике авто, привлечен к административной ответственности. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть по ссылке.
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