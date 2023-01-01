Елена Синица Пермяка оштрафовали за перевозку детей в багажнике Видео появилось в социальных сетях Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Житель Перми, перевозивший детей в багажнике авто, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона в своих социальных сетях.





В социальных сетях было замечено видео, на котором водитель автомобиля «Ваз 21144» ехал по Перми, перевозя двоих детей в багажнике. После этого сотрудники ДПС завели уголовное дело. В тот же день был найден и нарушитель — 61-летний мужчина.





Как итог, его оштрафовали на 3 тыс.руб.





«Госавтоинспекция обращается ко всем водителям и напоминает, что ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от водителя. Пренебрежение элементарными мерами безопасности может закончиться весьма трагично», — добавили в ведомстве.

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