Елена Синица Напротив ЦУМа в Перми закрылся последний киоск Сейчас цветочный магазин переехал в другое место Поделиться Твитнуть

Расположенный напротив ЦУМа киоск «Евробукет» прекратил работу. Ранее это помещение вместе с земельным участком под ним городские власти выкупили у предпринимателя Людмилы Михейчевой.

Сейчас цветочный магазин переехал в другое место. Этот павильон был последним из группы киосков, которые расположены напротив ЦУМа, уточняет ИА «Текст».

Напомним, в декабре 2022 года мэрия выиграла суд об изъятии павильона у предпринимателя Людмилы Михейчевой за 68,9 млн руб.

Ранее у ЦУМа снесли другие павильоны. На расчищенной от НТО площадке планируется установить арт-объект «Доисторическая ракушка». На установку объекта планируется потратить 18,6 млн руб.









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