В Перми напротив ЦУМа 23 января начался снос киосков Пока продолжит работу только павильон «Цветы» Поделиться Твитнуть

В понедельник, 23 января, напртив пермского ЦУМа рабочие приступили к разбору нескольких НТО. Ранее городские власти выкупили эти объекты у владельцев.

Как сообщает издание «Текст», на данном участке продолжит работу только павильон «Цветы». Но и он, ориентировочно в марте, тоже пойдёт под снос.

Ранее «Новый компаньон» писал, что после сноса НТО напротив ЦУМа территория будет благоустроена, здесь также появится новый арт-объект «Доисторическая ракушка».

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