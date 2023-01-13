Максим Артамонов Глава Перми показал эксизы нового арт-объекта у ЦУМа Власти обещают установить новый символ города демонтажа киосков Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дëмкин показал журналистам, какой арт-объект появится на месте демонтируемых киосков у ЦУМа в центре города. По словам чиновника, демонтаж торговых объектов закончится к марту. Сам арт-объект будет напоминать ракушку (отсылка к Пермскому геологическому периоду).

В декабре прошлого года мэр города заявил, что городские власти намерены демонтировать изъятый у собственников павильон рядом с ЦУМом на Комсомольском проспекте, 25. После этого территория может быть благоустроена. При этом власти рассматривают возможность установки на освободившемся земельном участке нового арт-объекта.

Чновник тогда рассказал, что ведутся переговоры «с одним крупным предпринимателем», не уточнив его имя. По словам Дёмкина, это будет подарок городу к 300-летнему юбилею.

Напомним, в начале декабря 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство мэрии, потребовавшей снять арест с торгового павильона по Комсомольскому проспекту, 25 и земельного участка под ним.

Снятие ареста с киоска необходимо для госрегистрации права собственности муниципалитета на это имущество. Как только регистрация состоится, киоск снесут.

Объект через суд был изъят в муниципальную собственность у Дмитрия Харламова, Алексея Михейчева и Марины Пекелис за 47,3 млн руб. Изъятие недвижимости власти объяснили необходимостью реконструкции внутриквартальной дорожной сети.

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