На установку арт-объекта «Доисторическая ракушка» в Перми потратят 18,6 млн рублей Работы будут выполнены в 2023 году Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Стоимость арт-объекта «Доисторическая ракушка», который в 2023 году в рамках благоустройства Комсомольского проспекта установят на участке от ул. Ленина до ул. Пермской в Перми, составит 18 641 424 руб. Об этом сообщили в фонде «Пермь 300».

Отмечается, что конструкция будет весьма необычной, её лопасти будут вращаться и подсвечиваться. Высота объекта будет более 3 м, диаметр 15 м.

«Доисторическая ракушка станет напоминанием, с чего всё начиналось, ведь городов-миллионников много, а Пермское море, Пермский период были именно у нас», — добавили в фонде.

Ранее мэр Перми Алексей Дёмкин сообщал, что объект будет построен на частные деньги и после того как его установят, станет известно имя мецената.

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