Елена Синица У управляющей пермским Центральным рынком компании заметно просела прибыль В прошлом году чистая прибыль компании составляла 30,3 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Торговый комплекс «Центральный» (управляющее Центральным рынком в Перми — прим. ред.) отчиталось о своей выручке за 2022 год. Информация об этом появилась в «СПАРК-Интерфакс».

Так, в сравнении с 2021 годом выручка общества возросла на 12,6% — с 195,3 до 219,9 млн руб. Что касается чистой прибыли, то показатель существенно просел: если в 2021 году он достигал 53,6 млн руб., то в 2022-м составил 30,3 млн руб. Разница между показателями — 43,5%, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее сообщалось, что АО «Международный аэропорт «Пермь» предоставило информацию о своих финансовых результатах за 2022 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка общества достигла 2,1 млрд руб.

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