Елена Синица Пермский аэропорт нарастил выручку по итогам 2022 года При этом пассажиропоток в прошлом году снижался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский





АО «Международный аэропорт «Пермь» предоставило информацию о своих финансовых результатах за 2022 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка общества достигла 2,1 млрд руб. Это чуть больше, чем годом ранее (в 2021-м — 2 млрд руб.).





Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», чистая прибыль общества при этом снизилась относительно позапрошлого года с 718,6 до 581,2 млн руб.





Отметим, что в прошлом году, с учётом чартерных рейсов, маршрутная сеть аэропорта состояла их 37 направлений, в том числе 12-ти международных. Всего за год Большое Савино обслужило свыше 1,743 млн пассажиров. Это на 9,6% меньше, если сравнивать с 2021 годом.

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