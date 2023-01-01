Елена Синица Пермские синоптики зафиксировали рекордные перепады температур Рекорд был установлен 8 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 8 апреля, синоптики ГИС-центра ПГНИУ заявили, что в регионе зафиксированы рекордные перепады температур. По их информации, ввиду ясной погоды и низкой влажности воздуха температура воздуха повысилась более чем на 20 градусов по сравнению с ночью.

Так, например, в Кунгуре и Осе ночью похолодало до -10 градусов, а днём воздух прогрелся до +10. Синоптики добавили, что при низкой влажности воздуха он быстро прогревается, но так же быстро остывает.





Ранее синоптики заявили, что в Прикамье за март 2023 года было установлено 39 температурных рекордов. Однако и в апреле погодные рекорды уже были. Например, 3 апреля Пермь побила суточный температурный рекорд. В тот день воздух прогрелся до +14,7 градуса.







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