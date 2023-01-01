Елена Синица В Прикамье 24 марта было установлено семь температурных рекордов Краевая столица не дотянула до рекорда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в пятницу, 24 марта, обновились суточные максимумы температуры воздуха. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я», в этот раз было установлено семь рекордов.

Так, в Губахе воздух прогрелся до +7,4 °С, в Оханске — до 9.0°С, в Кунгуре — до +8.6°С, в Осе — +9.3°С. Также рекорды были установлены в Ножовке — +9.1°С, Чайковском — +10.1°С и Чернушке — +8.7°С

Перми же до рекорда не хватило совсем немного. Максимум составил +9.2°С, рекорд +9.4°С, установлен в 2014 году. Суммарно на данный момент в текущем марте установлено 39 новых рекордов, говорят синоптики.

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