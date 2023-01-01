Елена Синица В Перми вновь побит температурный рекорд К середине дня 3 апреля воздух прогрелся до +15 градусов Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, к 14:00 3 апреля Пермь побила суточный температурный рекорд. Воздух прогрелся до +14,7˚. Предыдущий рекорд был поставлен в 2008 году — +13,4˚. Об этом сообщает ВЕТТА.

В то же время на АМСГ Большое Савино уже +18˚. На метеостанциях Кунгур, Оса и Лысьва также пройдена отметка +15˚, говорят в ГИС-Центре.

Ранее синоптики заявили, что в Прикамье за март 2023 года было установлено 39 температурных рекордов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.