Елена Синица
Третьеклассник из Кунгурского округа получил ответное письмо из зоны СВО
Мальчик участвовал в акции «Письмо солдату»
Третьеклассник из Ленской школы Кунгурского муниципального округа получил ответное письмо от бойцов из зоны специальной военной операции. Мальчик участвовал в акции «Письмо солдату». Об этом рассказал глава округа Вадим Лысанов в своём телеграм-канале.
Как написал Лысанов, ответное письмо не сразу нашло своего получателя, так как отсутствовал обратный адрес мальчика. Так, сначала письмо дошло до самарской думы, а после уже до администрации Кунгурского муниципального округа.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.