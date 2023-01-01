Елена Синица Третьеклассник из Кунгурского округа получил ответное письмо из зоны СВО Мальчик участвовал в акции «Письмо солдату» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Третьеклассник из Ленской школы Кунгурского муниципального округа получил ответное письмо от бойцов из зоны специальной военной операции. Мальчик участвовал в акции «Письмо солдату». Об этом рассказал глава округа Вадим Лысанов в своём телеграм-канале.

Как написал Лысанов, ответное письмо не сразу нашло своего получателя, так как отсутствовал обратный адрес мальчика. Так, сначала письмо дошло до самарской думы, а после уже до администрации Кунгурского муниципального округа.

Конверт с письмом мальчик получил на общешкольной линейке, там же и зачитал его своим одноклассникам.





«Здравствуй! Спасибо за твоё письмо. Ты хотел поднять нам настроение, и тебе это, несомненно, удалось. Боевой дух у нас и так был неплохим, а после твоего письма он поднялся ещё выше. Продолжай хорошо учиться и слушайся родителей. Расти большим и сильным», — говорилось в ответном письме.





Ранее сообщалось, что в администрации Кунгурского муниципального округа участникам специальной военной операции вручили государственные награды.





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