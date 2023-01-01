В Пермском крае участникам СВО вручили награды Одну награду за погибшего сына получила мать Поделиться Твитнуть

В администрации Кунгурского муниципального округа участникам специальной военной операции вручили государственные награды. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Вадим Лысанов.

Так, Орденом мужества был награждён житель Кунгура Александр Некрасов. В марте 2021 года Александр заключил контракт о прохождении военной службы, уволился в запас в августе 2022 года.

Медаль Суворова вручили Данилу Запевалову. Данил заключил контракт о прохождении военной службы в марте 2019 года. Уволился со службы в июле 2022-го.

Кунгуряк Станислав Мартюшев был награждён Орденом мужества посмертно. Он погиб 19 октября 2022 года. Награду вручили матери военнослужащего.

Станислав Мартюшев / фото: vk.com/lysanov_vi

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