Елена Синица В Перми мотоциклист хотел проскочить на «красный» и влетел в Chevrolet Niva Водитель скутера госпитализирован Поделиться Твитнуть

фото: Мой город Пермь

В воскресенье, 9 апреля, в Перми не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. В Мотовилихинском районе на Бульваре Гагарина столкнулись Chevrolet Niva и скутер. Видео и фото с место происшествия опубликовали очевидцы ДТП в социальных сетях.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась в 14:20. Автомобиль поворачивал налево на перекрестке с улицей Макаренко, там и столкнулся со скутером. Уточняется, что мотоциклист оказался еще тем нарушителем ПДД — проехал по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора.

Как итог, мотоциклиста госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту случившегося, уточняет 59.ru.

Ранее мы сообщали, что в этот же день около 20:00 автомобиль Tesla сбил велосипедиста на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.





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