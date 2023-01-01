Елена Синица
В Перми мотоциклист хотел проскочить на «красный» и влетел в Chevrolet Niva
Водитель скутера госпитализирован
В воскресенье, 9 апреля, в Перми не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. В Мотовилихинском районе на Бульваре Гагарина столкнулись Chevrolet Niva и скутер. Видео и фото с место происшествия опубликовали очевидцы ДТП в социальных сетях.
По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась в 14:20. Автомобиль поворачивал налево на перекрестке с улицей Макаренко, там и столкнулся со скутером. Уточняется, что мотоциклист оказался еще тем нарушителем ПДД — проехал по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора.
Как итог, мотоциклиста госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту случившегося, уточняет 59.ru.
Ранее мы сообщали, что в этот же день около 20:00 автомобиль Tesla сбил велосипедиста на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.
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