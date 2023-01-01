В Перми электромобиль сбил велосипедиста
ДТП произошло у краевой прокуратуры
В Перми в субботу, 8 апреля, около 20.00 автомобиль Tesla сбил велосипедиста на перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Луначарского. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор машины, двигавшейся по Компросу. Запись опубликована в социальных сетях.
По предварительной информации, водитель Tesla двигался на разрешающий сигнал светофора, велосипедист получил травмы. Его госпитализировали. Об этом изданию "АиФ-Прикамье" сообщили в ГИБДД.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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