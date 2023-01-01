В Перми электромобиль сбил велосипедиста ДТП произошло у краевой прокуратуры Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в субботу, 8 апреля, около 20.00 автомобиль Tesla сбил велосипедиста на перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Луначарского. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор машины, двигавшейся по Компросу. Запись опубликована в социальных сетях.

По предварительной информации, водитель Tesla двигался на разрешающий сигнал светофора, велосипедист получил травмы. Его госпитализировали. Об этом изданию "АиФ-Прикамье" сообщили в ГИБДД.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.





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