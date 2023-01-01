Сегодня в Пермском крае пройдут похороны погибшего в спецоперации Ильнара Рахмангулова Он попал под частичную мобилизацию осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Ильнар Рахмангулов / фото: vk.com/bardymskiy_rayon159

Прощание с 23-летним мобилизованным Ильнаром Рахмангуловым, погибшим в СВО на Украине, пройдёт 9 апреля с 10.00 перед зданием культурно-досугового комплекса в с. Тюндюк Бардымского МО Пермского края, об этом сообщили в окружной администрации. Похоронят солдата на кладбище с. Аклуши.

Ранее сообщалось, что уроженец села Аклуши Ильнар Рахмангулов погиб 23 марта при выполнении боевой задачи.

Ильнар был призван на военную службу по частичной мобилизации осенью прошлого года, проходил обучение в учебном центре в Еланском гарнизоне Свердловской области. С января принимал участие в СВО, был разведчиком взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона.

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