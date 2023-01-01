В спецоперации погиб мобилизованный житель Бардымского округа Прикамья
Ильнару Рахмангулову было 23 года
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Аклуши Пермского края 23-летний Ильнар Рахмангулов, об этом сообщили в администрации Бардымского муниципального округа.
Осенью прошлого года Ильнар был призван на военную службу по частичной мобилизации и направлен в учебный центр в Еланский гарнизон Свердловской области. С января он принимал участие в СВО, был разведчиком взвода управления батареи реактивного артиллерийского дивизиона. Погиб военнослужащий 23 марта, выполняя боевую задачу.
«Ильнар Ильясович был прекрасным сыном, братом, мужем. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Бардымцы скорбят вместе с вами!» — говорится в сообщении.
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