Алёна Бронникова В Перми состоятся ежегодные мероприятия по борьбе с грызунами Мероприятия запланированы на апрель и май Поделиться Твитнуть

В Перми все муниципальные и производственные объекты примут участие в единовременной сплошной дератизации. Информация об этом появилась в официальной группе горадминистрации «Пермь Первая» ВКонтакте.

Ежегодные мероприятия запланированы на период с 20 апреля по 20 мая. Профилактические работы должны провести детские сады и школы, дома культуры, многоквартирные дома под управлением УК и ТСЖ и производства.





Пермяков просят обращаться на «горячую линию» администраций районов при некачественном содержании контейнерных площадок и образовании стихийных свалок, а так же при обнаружении грызунов.





Обработка территорий от клещей и грызунов проводится каждый год после таяния снега в общественных местах и лесопарковых зонах.

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