Алёна Бронникова Власти Прикамья назвали неблагоприятные территории активности клещей Чаще всего клещи там инфицированы боррелиозом Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

Представители регионального Министерства здравоохранения, Пермского медуниверитета и Роспотребнадзора по Пермскому краю отметили, что из-за аномально тёплого марта сезон активности клещей начался раньше. В этом году он окажется затяжным, поэтому и уровень заболеваемости будет выше. Меры профилактики заражения и борьбы с распространением клещей обсуждались на пресс-конференции 31 марта.

Первый укус клеща в этом сезоне произошёл в Чайковском 28 марта. В прошлом году за весь сезон было зафиксировано 22,5 тыс. случаев. По сравнению с 2021 годом их количество выросло на 20%.

Все знают о том, что клещи переносят вирус энцефалита, но не всем известно, что кроме него есть не менее опасные инфекции, которые могут переносить эти членистоногие. В их числе боррелиоз, или болезнь Лайма, анаплазмос, эрлихиоз и туляремия. Лабораторные исследования показали, что заражённые клещи в 40-45% случаев являются переносчиками боррелиоза. Энцефалит встречается реже, в прошлом году на 190 случаев болезни Лайма его выявили всего в 77. Нередко выявляются микст-инфекции, когда клещ заражён вирусом энцефалита и боррелиозом в совокупности.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев рассказал, что опасность заражения высока на территории всего региона. Больше всего клещей сосредоточено по северу: в Верещагино, Карагае и Частых. Инфицированных туляремией клещей чаще находят в Чердынском, Красновишерском и Частинском районах. Обработка территорий производится ежегодно после схода снега по всем округам. Работы проводятся во всех общественных местах, парках и на кладбищах.

Все заболевания опасны последствиями, они могут привести к серьёзным поражениям различных органов человека вплоть до паралича, менингита и летального исхода. Не все укусы клещей опасны, но внешне определить, переносят ли они болезни, невозможно. Поэтому необходимо соблюдать профилактические меры.

Врачи советуют сделать прививку от клещевого энцефалита ещё осенью, в лесопарковых зонах и на дачах пользоваться репеллентами, носить головные уборы и одежду с длинными рукавами, заправлять штаны в обувь. Находясь на природе, проводить осмотр желательно каждые 10-15 минут, чтобы избежать присасывания. Клещ может искать наиболее подходящее место на теле в течение 1,5-2 часов. Если всё же клещ присосался, и исследование показало его инфицированность, в течение 72 часов после укуса необходимо обратиться в медицинскую организацию для введения иммуноглобулина, содержащего необходимые антитела.

При укусе клеща нужно обращаться в медучреждение по месту жительства. В больнице или травмпункте его помогут извлечь специалисты. Исследования клеща в Пермском крае проводят 16 лабораторий, имеющих более 100 пунктов приёма во всех муниципальных образованиях Пермского края. Как правило, на исследования уходит не больше суток.

По словам замминистра здравоохранения Прикамья Евгения Камкина, люди часто начинают задумываться о прививках только перед началом сезона. Если осенью по каким-либо причинам не получилось сделать прививку, то её можно поставить весной. В ускоренном варианте работают всего две вакцины, которые он советует начинать ставить не позже чем за месяц до посещения леса.

Помимо заражения через присасывание клеща, энцефалит можно «подцепить» и пищевым путём. Специалисты просят остерегаться необработанного козьего молока, которое может содержать инфекцию. Его можно употреблять только кипячёным или стерилизованным.

В этом году минздрав планирует вакцинировать 260 тыс. человек. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, желательно, предварительно записавшись. Для записи существует единый номер телефона 122.

Взрослые должны заранее озаботиться профилактикой заболеваний у детей. Если родители не согласны с прививкой, нужно обязательно написать официальный отказ.

Прививки от клещевого энцефалита детям разрешены с трёхлетнего возраста.

От болезней, переносимых клещами, есть только две прививки — от энцефалита и туляремии. Они не помогут избежать заражения другими инфекциями, но, как подчёркивает завкафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм, прививаться заранее очень важно. Эффективность прививки от энцефалита оценивается в 97-98%, ни один летальный случай не был зафиксирован в Пермском крае у пациентов, прошедших иммунизацию. Постклещевая профилактика уже менее эффективна — иммуноглобулин спасает в 70% случаев.

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