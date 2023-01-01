В ходе СВО погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Сивинского округа Прикамья
Анатолию Корнилову было 36 лет
В ходе специальной военной операции на Украине 12 марта погиб житель Сивинского МО Пермского края Анатолий Корнилов, об этом сообщили в окружной администрации.
Анатолию было 36 лет, он служил в составе ЧВК «Вагнер». Военнослужащий был награждён медалью «За отвагу». «Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Прощание состоится 6 апреля в п. Северный Коммунар, по адресу: ул. Молодёжная, 14. Начало в 14:00.
Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб пермский военнослужащий из батальона «Молот» Юрий Хлебников. Он подорвался на противотанковой мине в жилом квартале Донецка.
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