В ходе СВО погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Сивинского округа Прикамья Анатолию Корнилову было 36 лет Поделиться Твитнуть

Анатолий Корнилов / фото: https://vk.com/siva_official

В ходе специальной военной операции на Украине 12 марта погиб житель Сивинского МО Пермского края Анатолий Корнилов, об этом сообщили в окружной администрации.

Анатолию было 36 лет, он служил в составе ЧВК «Вагнер». Военнослужащий был награждён медалью «За отвагу». «Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 6 апреля в п. Северный Коммунар, по адресу: ул. Молодёжная, 14. Начало в 14:00.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб пермский военнослужащий из батальона «Молот» Юрий Хлебников. Он подорвался на противотанковой мине в жилом квартале Донецка.

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