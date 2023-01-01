Максим Артамонов В спецоперации погиб пермский военнослужащий из батальона «Молот» Юрий Хлебников Он подорвался на противотанковой мине в жилом квартале Донецка Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал танкового батальона «Молот»

В Донецке погиб военнослужащий из танкового батальона «Молот», командир медицинского отделения Юрий Хлебников. Об этом сообщает telegram-канал подразделения.

Он погиб в результате взрыва противотанковой мины в жилом квартале Донецка 28 марта. Хлебников оказывал помощь раненному, а затем побежал к машине, чтобы отогнать её из-за находящегося в ней боекомплекта, но не успел.

Врачи боролись за его жизнь в течение трёх часов, однако множественные ранения и большая потеря крови оказались несовместимыми с жизнью, уточняет telegram-канал подразделения.

Похороны Юрия Хлебникова состоятся 7 апреля.

Пермский танковый добровольческий батальон «Молот» был сформирован в августе прошлого года. Его участники отправились на Донбасс. Также в зоне боевых действий на территории Украины находится пермский добровольческий батальон «Парма».

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