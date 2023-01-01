В Перми состоится прощание с отцом хоккеиста сборной России Матвея Мичкова Его похоронят в Кунгуре 8 апреля Поделиться Твитнуть

В пятницу, 7 апреля, в 11:00 на первом этаже пермского УДС «Молот» состоится церемония прощания с Андреем Мичковым, отцом хоккеиста сборной РФ Матвея Мичкова, об этом сообщается в группе хоккейного клуба «Молот».

По решению семьи Мичков-старший будет похоронен на своей родине, в Кунгуре, 8 апреля.

Напомним, вечером 2 апреля Андрей Мичков в Сочи ушёл из дома и не вернулся. После поисков его тело было обнаружено недалеко от дома.

ХК «Молот» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Мичкова.

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