Алёна Бронникова Отец пермского хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим Его тело обнаружено в пруду Поделиться Твитнуть

В Сочи нашли Андрея Мичкова, отца хоккеиста из Перми Матвея Мичкова. По данным интернет-портала «Спорт-Экспресс», мужчина трагически погиб.

Тело Мичкова-старшего было обнаружено недалеко от того дома, в котором он с сыном снимал квартиру. Полиция извлекла его из пруда на Старообрядческой улице. О характере смерти не сообщается до момента установления всех обстоятельств.

Сейчас по факту гибели мужчины ведётся расследование. Хоккейный клуб «Сочи», где сейчас играет Матвей Мичков в роли нападающего, выразил соболезнования родным и близким и готовность оказать всю необходимую поддержку.

Отец хоккеиста ушёл из дома 2 апреля. О его пропаже стало известно 4 апреля, когда в краснодарской поисковой группе «Лиза Алерт» появилось соответствующее сообщение с указанием примет мужчины.

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