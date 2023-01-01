Алёна Бронникова Отец пермского хоккеиста Матвея Мичкова пропал в Сочи Мужчина не выходит на связь со 2 апреля Поделиться Твитнуть

фото: ЛизаАлерт

В сочинском м/р Адлер ищут Андрея Мичкова, отца известного хоккеиста из Перми. Вечером 2 апреля он вышел из дома, и с тех пор его местонахождение не известно. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на группу «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края» ВКонтакте.

Мужчине на вид 50 лет, рост 173 см, среднее телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Фотография опубликована на стене сообщества. Из дома он вышел в тёмно-синей куртке, чёрных брюках, кроссовках и вязаной шапке.





По данным telegram-канала Kub Mash, Андрей Мичков вышел из квартиры во время просмотра хоккейного матча СКА и ЦСКА. Никаких ссор в семье его исчезновению не предшествовало, известно, что мужчина не злоупотреблял алкоголем.





Воспитанник пермского хоккейного клуба «Молот» Матвей Мичков в девятилетнем возрасте получил приглашение перейти в ярославский «Локомотив», где в сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром и снайпером, после чего перешёл в питерский «СКА». В следующем году он стал лучшим нападающим юниорского чемпионата мира, а в 2022 году получил Кубок Харламова и стал лучшим снайпером Кубка. В 2021 году Мичков стал самым молодым автором гола за национальную российскую сборную.

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