Алёна Бронникова Проект школы в Кондратово получил положительное заключение экспертизы Школа будет построена на 1100 мест Поделиться Твитнуть

Проект строительства общеобразовательной школы в д. Кондратово Пермского муниципального округа получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация появилась на сайте Единого реестра госэкспертизы.

Четырёхэтажное здание школы будет рассчитано на 1100 учеников. Его возведут напротив масштабного ЖК «Медовый», нового микрорайона в Кондратово.

Согласно опубликованным данным, застройщиком и техническим заказчиком выступают московские организации «ШКОЛА КОНДРАТОВО» и «ПОБЕДА», проектную документацию подготовил крупный пермский застройщик ООО «ЖБК-Строй». Им возведены школа «Синтез», гимназия № 3 в Перми и учреждения в Соликамске. Строятся школа в Чернушке и на ул. Холмогорской в Перми, к завершению подходит строительство учебного корпуса в Новых Лядах.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал строительство четырёх школ в Пермском районе на 3,5 тыс. мест — в Гамово, Кондратово, Култаево и Лобаново. В марте 2023 года министр образования Раиса Кассина сообщила, что в Кондратово учебное заведение откроется в следующем году.

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