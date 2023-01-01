Максим Артамонов До конца года в Прикамье должны сдать в эксплуатацию 18 новых школ В краевом минобре считают, что «это просто огромное количество» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае до конца года чиновники пообещали построить и сдать в эксплуатацию 18 школ, а в следующем — ещё пять. Об этом во время прямого эфира ВКонтакте сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина, отвечая на вопрос пермяков.

«Такого не было никогда. Это просто огромное количество — 18 школ. Мы должны их построить в этом году и плюс ещё порядка пяти школ — в следующем. Есть школы, которые успеем сдать до 1 сентября — это школа в Кунгуре, дальше — школа в пригороде Кунгура. Надеюсь, что близко к этому (если не сентябрь, то октябрь) будет сдана школа по ул. Холмогорской, 2ж. Все остальные — это октябрь, ноябрь и декабрь этого года», — рассказала Кассина.

В ходе прямого эфира чиновнице был задан вопрос о том, будет ли построена школа в Кондратово.

«В Кондратово, конечно, мы школу, построим. К сожалению, там выявились проблемы технического характера, но в начале следующего года она будет построена. Она в федеральных планах и обеспечена деньгами в полном объёме. Определён подрядчик», — пояснила министр образования.

Раиса Кассина также пояснила, с чем связано строительство такого количества образовательных учреждений в последние годы. По её словам, во-первых, сегодня нужны современные школы, чтобы там было несколько спортивных залов, большие площади и коридоры, лаборатории для занятий по физике и современная инфраструктура. Во-вторых, в этих школах должна быть вторая смена, потому что она сохраняет допобразование. В-третьих, школы должны находиться в шаговой доступности, чтобы разгрузить существующие образовательные учреждения.

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