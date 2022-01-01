В Пермском округе начинается строительство четырёх новых школ на 3500 учеников Они откроются в Кондратово, Лобаново, Култаево и в Гамово Поделиться Твитнуть

В Прикамье начинается строительство четырёх новых школ. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале, учреждения будут построены в Пермском муниципальном округе — в Кондратово, Лобаново, Култаево и Гамово.

По данным краевого минстроя, подрядчик начал подготовительные работы на строительных площадках, приступив к установке ограждений площадок и устройству котлованов.

Строительство новых школ позволит обеспечить комфортные условия для учёбы более 3500 ребят. В Кондратово будет построено четырёхэтажное здание на 1100 мест. В Гамово, Лобаново, Култаево появятся школы в три этажа общей площадью более 17 тыс. кв. м, где одновременно смогут учиться порядка 800 ребят. Рядом с каждым новым корпусом появится собственное футбольное поле и площадки для других игровых видов спорта.

Все четыре школы возводятся в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» за счёт средств государства и вложений частных инвесторов.

По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, рост объёмов жилой застройки — одна из задач краевого правительства и национального проекта «Жильё и городская среда». Для её решения требуется и создание необходимой социальной инфраструктуры, например, школа в Кондратово, где сейчас реализуется масштабный проект жилой застройки — ЖК «Медовый». Школа расположится практически напротив жилого комплекса.

Отметим, что строительство новых объектов ведёт ООО «СПС» — родственное ООО «ЖБК-Строй», уже хорошо себя зарекомендовавшему в крае. Сейчас организации строят школу на ул. Холмогорской в Перми и школу на 825 мест в Чернушке, также начата подготовка к строительству будущего корпуса на ул. Кронштадтской. Эта же компания сейчас завершает работы на учебном корпусе в Новых Лядах, а в возведенных ей здании школы «Синтез» в Кировском районе Перми, гимназии №3 на Гайве и учреждении в Соликамске уже учатся дети, сообщили в краевом минстрое.

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