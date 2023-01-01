Алёна Бронникова В Прикамье родителям пострадавшего во время операции ребёнка выплатят компенсацию Установленная судом сумма — в три раза меньше запрашиваемой Поделиться Твитнуть

В Пермской краевой клинической больнице в конце 2020 года мальчик получил ожоги во время операции. После этого он год провёл в стационаре. Его родители подали иск в Дзержинский районный суд о возмещении морального ущерба.

Как сообщается в материалах дела, в ГБУЗ ПК «ПККБ» в декабре 2020 года мальчику поставили диагноз и назначили операцию. Во время неё он получил термические ожоги из-за возгорания одноразовой хирургической простыни. После этого он год находился на стационарном лечении в ожоговом центре. Родители обратились в суд с иском о взыскании с больницы морального ущерба на сумму 350 тыс. руб. В начале прошлого года их требования были удовлетворены.

Затем родители обратились в суд за моральной компенсацией для себя в связи с причинением вреда здоровью их сыну, по 150 тыс. руб. каждому. На заседании по рассмотрению дела представитель ответчика не согласился с иском, сообщив, что основания для его удовлетворения отсутствуют.

По итогам слушаний суд постановил взыскать с больницы в пользу родителей мальчика по 50 тыс. руб. каждому. Решение суда пока не вступило в силу.

В прошлом году в Кудымкаре четырёхлетний мальчик получил ожоги ног во время поездки в автобусе. Суд постановил взыскать с перевозчика компенсацию в размере 1 млн руб., но в ходе рассмотрения дела женщина пошла на мировое соглашение, и сумма взыскиваемого морального ущерба снизилась до 150 тыс. руб.

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