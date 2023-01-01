Максим Артамонов В Кудымкаре перевозчик выплатит 150 тыс. рублей матери ребёнка, который получил ожоги в автобусе Инцидент произошёл осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд рассмотрел иск прокурора к ООО «Автокомфорт» и перевозчику ООО «Байрам». Надзорное ведомство требовало взыскать солидарно с ответчиков в пользу матери пострадавшего ребёнка компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщалось в материалах дел, 9 сентября 2022 года рядом с селом Белоево в рейсовом автобусе марки «ПАЗ 4234» порвался резиновый шланг системы отопления, и горячая жидкость вытекла в салон. В результате один из пассажиров, 4-летний ребёнок, получил термические ожоги ног, что повлекло вред здоровью средней степени тяжести. После этого мальчик долго лечился в местной больнице. Мама пострадавшего ребёнка обратилась в прокуратуру и суд.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что стороны заключили мировое соглашение. Женщина отказалась от исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в полном объёме, а ООО «Байрам» обязались выплатить истцу 150 тысяч руб. Прокуратура против такого решения не возражала. В итоге суд удовлетворил ходатайство и прекратил производство по делу.

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