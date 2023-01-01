Алёна Бронникова В Перми с шампунем помоют не только центральные дороги В мэрии рассказали, какие мероприятия запланированы по уборке улиц Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В юбилейный для Перми год запланирована более качественная уборка улиц. В пресс-службе горадминистрации сообщают, что это связано с перераспределением средств в бюджете.

Ежегодно с началом весны в городе очищают ограждения, бордюры и остановки, прибирают мусор и приводят в порядок дорожные знаки. В конце марта текущего года на дороги Ленинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов вышли поливомоечные машины. С шампунем помыли ул. Спешилова, Борцов Революции, Веденеева, Щербакова, Лодыгина и дорогу дружбы. Мэрия отмечает, что использование средства позволяет предотвратить образование пыли и делает цвет асфальта более тёмным. Для очистки дорог от мусора и грязи во всех районах применяются применяются уличные пылесосы.

В Дзержинском районе уборка прошла вдоль Паркового проспекта, шоссе Космонавтов и ул. Подлесная и Куфонина. В Мотовилихе вручную прибирают газоны вдоль дороги от ул. Грибоедова до Восточного обхода, моют ограждения от ул. Карпинского до ул. Грибоедова. В сквере у Планетария проведена комплексная уборка, далее подрядчик проведёт уборку сквера им. Калачникова.

Качество уборки улучшилось благодаря тому, что полномочия по уборке центральных улиц были переданы в прошлом году краевому подрядчику, считает мэрия. Таким образом, удалось освободившиеся средства распределить на остальные районы. Представитель краевого подрядчика, начальник пермской дорожно-эксплуатационной службы Денис Курышев, в феврале рассказал о том, что уборку в центре будут проводить с помощью новой техники — пылесосов, оборудованных мойкой высокого давления.

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