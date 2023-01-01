Елена Синица Летом пермские улицы будут чистить моющие пылесосы Они оборудованы мойкой высокого давления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предстоящим летом в центре Перми будет работать новая дорожная техника. Как рассказал начальник пермской дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) Денис Курышев, это будут пылесосы, оборудованные мойкой высокого давления.

«Если до этого подрядные организации имели один такой пылесос, то у нас будет выходить на линию порядка пяти-шести единиц. То есть будут организованы звенья. Например, на Комсомольском проспекте одно звено идет от улицы Монастырской к улице Белинского, другое от Белинского к Монастырской. И они полностью моют ограждения, лавки, урны, остановочные площадки», — рассказал Денис Курышев.

Кроме этого, летом ДЭС будет расчищать дорожные ограждения от граффити и промывать проезжую часть шампунем. Для этого будут переоборудованы машины, которые в зимний период занимаются подметанием проезжей части.





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